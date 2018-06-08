Энергоэффективность по-молдавски: как самая энергетически зависимая страна в мире нашла свет в конце туннеля

Чтобы понять, насколько большой путь в Молдове прошли к большей энергонезависимости, нужно знать, где страна была до этого. Ей совершенно не повезло в плане наличия собственных источников энергии, и потому здесь с момента распада Советского Союза установился один из самых низких уровней энергонезависимости в мире. Ведь около 95% газа и нефти стране пришлось покупать в России, электроэнергию – в Украине (30%) и непризнанном Приднестровье (70%). Даже местный «Молдовагаз» оказался фактически подконтрольным РФ – 50% компании принадлежат российскому «Газпрому», 30% - Приднестровью, и только 20% – непосредственно Молдове. Неудивительно, что Россия, по сути являющая основным поставщиком энергоресурсов в страну, начала использовать их как мощное средство политического давления на местные власти. Уж мы-то в Украине знаем, как россияне любят это делать.

К концу первой декады 2000-х в стране оставался довольно низкий уровень энергоэффективности, а отсюда – повышенный уровень потребления ресурсов. И это при том, что промышленности, которая в той же Украине является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов, в Молдове практически нет. Но, тем не менее, население из-за устаревшего оборудования, плохо теплоизолированных зданий и банального отсутствия знаний, потребляло колоссальные объемы ресурсов. Разумеется, в такой ситуации расходы на энергоресурсы среди обычного населения с низкими доходами были очень высокими – зимой они могли достигать 40% семейного бюджета. Для пенсионеров ситуация была еще хуже – при пенсии 75-90 долларов порой приходили счета по 50 долларов. Знакомая ситуация, не так ли? Вдобавок, уровень субсидий в Молдове не такой высокий, как в Украине, да и «систему обмануть» не так легко.

Ситуацию необходимо было менять кардинальным способом. И выбор пал на «зеленую» энергетику. Тем более, что в Молдове, сравнительно небольшой стране, сложились благоприятные условия для этого: большое количество солнечных дней в году, частые ветра и много остаточного материала от сельскохозяйственной деятельности.

То есть предпосылки для развития биоэнергетики в Молдове были, оставалось только дать нужный импульс. На помощь пришел Европейский союз, запустивший в стране проект «Энергия и биомасса», который длился с 2011 по 2017 год. Его основной задачей стала помощь Молдове в развитии более надежной, конкурентоспособной и стабильной системы выработки энергии путем поддержки наиболее устойчивых и доступных местных источников возобновляемой энергии, в данном случае, в биомассе. Финансировался проект европейской стороной, а осуществлялся – местным офисом ПРООН. На проект «Энергия и биомасса» в общей сумме за семь лет потратили около 250 млн евро, из которых 50 млн евро непосредственно от ЕС, плюс средства ЕИБ и ЕБРР.

Для развитых стран Евросоюза «зеленая» энергетика – уже давно обычное явление, развивать ее там начали несколько десятилетий назад. При этом европейцы, при переходе на возобновляемые источники энергии, в первую очередь, мотивируются желанием улучшить экологическую ситуацию. Для рядовых молдаван, как и для нас, украинцев, увы, этот аргумент пока что звучит не особо убедительно. Ведь какие там проблемы экологии, когда денег банально на еду не хватает. А потому, в данном случае действует другая аргументация – повышение уровня услуг и снижение энергетической зависимости от соседей посредством получения собственного ресурса, а также появление новых рабочих мест при запуске подобных проектов и толчок для развития инноваций.

Кроме того, проект при поддержке Евросоюза дает возможность создать более прозрачные условия для внедрения мероприятий в рамках программы. Ведь в Молдове, как и в Украине, до сих пор жива еще коррупционная система, которую далеко не все хотят менять. Тогда как в ЕС все построено на строжайшей отчетности, а потому там подобные схемы не проходят. Однако соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом мотивирует местные власти приводить законодательство к европейским стандартам для более успешного внедрения альтернативной энергетики, хотя и здесь есть определенное сопротивление.

Как бы там ни было, за несколько лет Молдова стала лидером среди стран Восточного партнерства по внедрению проектов по энергоэффективности при поддержке ЕС. До 2020 года в стране хотят поднять долю возобновляемой энергетики до 17-20% с 14-15% на начало 2018 года, тогда как еще в 2011 году ее доля составляла лишь 5%.

Одной лишь биомассой дело в Молдове не ограничивается. Местные жители, которым позволяют средства, вкладываются и в солнечную энергетику. Перевод своего домохозяйства на «энергию солнца» в Молдове окупается за 5-6 лет. Правда, в отличие от Украины, здесь такая энергия используется, в основном, на собственные нужды, а не на продажу по «зеленому» тарифу. Еще один популярный вид использования солнечной энергии – вакуумные солнечные конверторы, обеспечивающие подогрев воды. Такие установки намного дешевле солнечных батарей и окупаются быстрее. Впрочем, в случае с продвижением солнечной энергетики, домохозяйствам приходится полагаться на свои силы, так как на данном этапе государство в нее особо не вкладывается из-за больших затрат. В то же время в Молдове практически не развит эко-транспорт – электромобилей здесь единицы, да и гибридных не так уж много.

Что такое биомасса

Биотопливо главным образом производят из остаточного материала от сельского хозяйства. Ранее такие растительные отходы, как, например, подсолнух, кукуруза или рапс, попросту сжигали прямо на полях, тем самым не только загрязняя атмосферу, но и уничтожая землю, в том числе драгоценные черноземы. Однако сейчас ту землю, которая не подходит для основной сельскохозяйственной деятельности, появилась возможность переориентировать под выращивание «энергетических» растений (энергетическая ива или энергетическая акация, которые очень быстро растут и хорошо подходят как материал под производство биомассы).

Биомасса бывает двух видов – более мелкая в виде пеллет и в брикетах покрупнее. Брикетами можно топить обычную печь или котел для дров, тогда как с пеллетами немного сложнее – переход на это топливо требует установки специального оборудования для хранения, подачи и сжигания пеллет. В среднем, биотопиво можно хранить около 2 лет в подходящих «сухих» условиях, однако большинство потребителей предпочитают покупать его не более, чем на сезон, так как оно довольно объемное и хранить его попросту негде. Установка котла под сжигание биотоплива, в среднем, окупается за 8-10 лет, примерно столько же он и служит.

Экономию при использовании биотоплива, по сравнению с традиционными источниками энергии, оценивают примерно в 20%, однако в некоторых случаях она может достигать и 50%. В целом же большинство участников программы отмечают, что если в материальном выражении экономия не так заметна, то она хорошо ощущается в плане улучшения качества услуги – ведь теперь за те же средства можно получить услугу лучше.

И даже если в развивающихся странах еще не так сильно задумываются об экологии, биоэнерегетика помогла Молдове внести ощутимые вклад во всемирную борьбу с глобальным потеплением и излишними выбросами парниковых газов. Ведь биотопливо, в отличии от энергетического, не наносит ущерб окружающей среде, так как выделяемый при сжигании биомассы газ тут же поглощается, а не выбрасывается в атмосферу.

Кроме того, потребителей успокаивают, что цены на биомассу резко не взлетят хотя бы по той причине, что нецелесообразно делать стоимость такого ресурса выше, чем у традиционных источников энергии.

Всего в рамках проекта «Энергия и биомасса» в Молдове было определено четыре направления работы, на каждом из которых остановимся подробнее.

Установка отопительных систем в публичных заведениях

Одним из основных направлений работы проекта «Энергия и биомасса» стала установка отопительных систем, работающих на биотопливе, в школах, детсадах, больницах, зданиях органов местных властей в Молдове. Для этих целей местный Фонд энергоэффективности проводил постоянный конкурс по поиску публичных зданий, нуждающихся в модернизации – замена окон, утепление, перевод на «зеленую» систему обогрева. Также проводился конкурс непосредственно для организаций, которые сами могли подать заявку с просьбой провести у них модернизацию.

«В Молдове достаточно биомассы, чтобы отопить все публичные заведения в селах – школы, больницы, мэрии», - поясняет руководитель промо-кампании проекта Инна Зглавуцэ.

Большая часть средств на реализацию проекта поступила от ЕС, однако часть (около 8 млн евро) составили собственные средства публичных организаций – бенефициаров программы по биомассе (всего их около 200). В результате реализации программы, им удалось, в общей сумме, достигнуть экономии около 16 млн евро в год, что равняется, к примеру, стоимости строительства семи новых школ. Кроме того, на 70 тыс тонн было снижено количество выбросов углекислого газа.

Позитивно отразились нововведения и на здоровье детей. В прошлом в школах и детсадах, где не хватало ресурсов отапливать помещения и подавать горячую воду на постоянной основе, был довольно высокий уровень заболеваемости. Например, отопление часто подавалось только по 8 часов в сутки даже зимой.

Одним из конкретных примеров успешной реализации проекта «Энергия и биомасса» для публичных учреждений Молдовы стал детский сад в небольшом поселке Ниспорены. Обустройство станции по сжиганию биотоплива плюс постройка здания для нее обошлись в 70 тысяч евро. Здесь были установлены два котла мощностью по 175 киловатт, способные обогреть здание детсада площадью 3 тыс кв м. Поскольку 1 киловатт такой энергии способен обогреть 10 кв м, в среднем, в сезон здесь потребляется около 300 кг биомассы в сутки. При этом процесс работы станции максимально автоматизирован: кроме загрузки биомассы в котел и контроля за отопительным процессом диспетчером.

На крыше здания детсада были установлены вакуумные солнечные коллекторы для подогрева воды, которые в солнечные дни полностью удовлетворяет потребности детсада в горячей воде.

Директор детского учреждения Татьяна Кочу вспоминает, что в прошлом здание обогревалось с помощью печи, которая была в состоянии нагреть только одну комнату. Позже детсад газифицировали, но газ подавался только по графику, и из-за постоянных перепадов температуры многие дети сильно болели. Так, еще 10 лет назад работала только часть детсада, где воспитывались только 70 детей, сейчас же их число достигло 340. При этом биомасса позволяет отапливать помещения круглосуточно, равномерно поддерживая температуру в пределах 24 градусов по всей территории.

Не отстает в вопросах энергоэффективности и горсовет села Кишкэрень Сынжерейского района. Здесь, как и принято во многих селах, в здании горсовета размещены еще несколько учреждений – почта, банк и даже полицейский участок. Все они отапливаются с помощи одного котла, установленного в рамках проекта, который можно топить как брикетами, так и дровами.

Помощь частному сектору в развитии проектов по биоэнергетике

В рамках проекта «Энергия и биомасса» был запущен и инструмент субсидирования, который позволил установить котлы под биотопливо со скидкой в более чем 1 тысяче домовладений. Всего на эти нужды было направлено 24 млн лей (около 5 млн евро). В частности, по 500 евро субсидии предоставлялось на покупку котла, работающего на брикетах, и по 1300 евро на котел на пеллетах. Для примера, для дома площадью 150 кв м достаточно котла на пеллетах, стоимостью около 3000 евро. Таким образом, субсидия покрывала более 40% стоимости котла.

Руководитель промо-кампании проекта Инна Зглавуцэ отмечает, что это предложение вызвало немалый ажиотаж среди населения. Спрос оказался настолько высоким, что все заявки от домовладений не удалось удовлетворить. Тем не менее, многие граждане, узнав о такой программе, все равно решили подать заявки на котлы под биомассу, полностью устанавливая их за собственные средства.

Еще одним направлением работы стала помощь местному частному бизнесу по производству биомассы. Ведь масштабный перевод многих публичных учреждений на биотопливо создал спрос как на само биотопливо, так и на котлы для его сжигания. На данный момент в стране работают 25 поставщиков котлов, при этом один из них занимается полным циклом производства, остальные 24 – только сборкой. К слову, «молдавское» происхождение является обязательным условием для поставщиков котлов, работающих по данной программе.

«В рамках проекта предусматривалась помощь, в первую очередь, уже существующим предприятиям по производству биотоплива. 35 таких предприятий получили в общей сумме 1 млн евро на покупку нового оборудования для производства пеллетов и брикетов, а также оборудования по нарезке продукции», - отмечает Инна Зглавуцэ.

Кроме того, часть предприятий по лизинговой программе получили кредитные средства на развитие бизнеса сроком до четырех лет.

В итоге, по состоянию на весну 2018 года, в Молдове работали уже около 70-80 производителей биотоплива, причем некоторые из них даже экспортируют продукцию.

Одним из успешных примеров развития своего бизнеса по лизинговой программе стало частное предприятие по производству биотоплива Ecobricheta в Бельцах. Супруги Людмила Абрамчук и Иван Дамаскин занялась производством брикетов в 2008 году, вдохновившись тем, что они видели в развитых европейских странах, еще до запуска проекта «Энергия и биомасса». Однако тогда это был небольшой бизнес, а с помощью проекта им удалось вывести его на новый уровень, став одним из крупнейших производителей в стране.

Сейчас фирма поставляет биотопливо по всей Молдове – как предприятиям, так и частным потребителям, а также использует на собственные нужды. Частные потребители берут всего по 1-2 тонны на сезон, тогда как предприятия приезжают за новой партией продукции регулярно. Работает производство круглый год, ведь биотопливо можно использовать не только для отопления домов или учреждений в отопительный сезон, но и для теплиц или птичьих ферм, где поддерживать нужную температуру необходимо круглый год.

Владельцы фирмы с энтузиазмом рассказывают, как устроен технологический процесс по производству биотоплива, а также дают полезные советы тем, кто хочет заняться подобным бизнесом, ведь, учитывая большой спрос на биотопливо, который они сами удовлетворить не в состоянии, конкуренции предприятие не боится.

Технология производства на специальных конвейерах на предприятии полуавтоматизированная и довольно проста: сначала засыпается сырье, потом оно проходит через цикл производства и в результате выходит готовый продукт весом примерно 1 кг, который остается только нарезать и расфасовать по мешкам.

Для производства биотоплива на предприятии используют все – лузгу подсолнечника, кукурузные стебли, солому, опилки, древесные отходы и даже скорлупу грецкого ореха. Сырье берут у производителей масла, сельхозпредприятий, мебельных компаний, с которыми уже заключены постоянные договора. Самым оптимальным сырьем владельцы бизнеса считают лузгу семечек – ведь она самая дешевая, легко перерабатывается, имеет высокую теплоотдачу и довольно хорошее качество. Ее берут, главным образом, в Молдове, а также импортируют, в том числе и из Украины. Кроме лузги высокая самоотдача у рапса и сои.

Стоит отметить, что брикеты делают из неоднородного сырья. Например, для плотности брикета в шелуху семечек добавляют 10-15% соломы. Относительно новое направление – грецкий орех. Его довольно сложно измельчать, однако он имеет очень высокую теплоотдачу, а потому его выгодно добавлять в брикеты из опилок.

В то же время на предприятии развенчали популярное утверждение, что биомасса – это, в первую очередь, навоз. Как оказалось, теплоотдача у него не самая высокая, да и местный скот на самом деле «производит» его не так много, как необходимо для производства биомассы.

Однако несмотря на простоту процесса, подходить к нему необходимо очень ответственно, ведь детали такого конвейера по производству брикетов дорогостоящие. Например, самая дорогая деталь – пресс – стоит около 20 тысяч евро за новый, минимальная же цена за всю линию – около 30 тысяч евро. При неправильно использовании такая установка может довольно легко выйти из строя, например, если в нее попадет лишний предмет.

Как отмечает Людмила Абрамчук, в развитых странах этот процесс полностью автоматизирован. На подобных производствах в той же Германии или Голландии, работает по одному-два сотрудника, а потому человеческий фактор при производстве минимизирован. Кроме того, многие крупные производители в этих странах имеют собственные цехи по производству биомассы. Но для Молдовы это все еще очень дорого. Отчасти именно из-за желания удержать квалифицированный персонал компания и решилась на круглогодичный цикл производства. Ведь если работать сезонно, приходится каждый год заново обучать сотрудников, и тут не избежать ошибок и поломок. К тому же, привлечь к работе, например, через полгода того же сотрудника, который работал в прошлый сезон, бывает довольно сложно – за это время он уже успевает найти новую работу или вовсе уехать из страны на заработки.

Сейчас на предприятии производят по 20-30 т биомассы в день в межсезонье и по 50-100 т в сезон. Обычно покупатели приезжают за продукцией сами прямо на производство, хотя в отдельных случаях возможна доставка на дом. Цена одного брикета составляет около 100-110 долларов за тонну. При этом в компании признаются, что прибыль с каждой тонны не такая уж большая – с вычетом затрат на производство предприятие получает лишь около 5% дохода. А потому они стараются брать количеством, и отмечают, что с одной машиной по производству биомассы работать совершенно не выгодно. Не так давно на предприятии установили вторую линию производства, а также переехали в большее помещение – здание бывшего стекольного завода.

Главную пользу от сотрудничества с проектом «Энергия и биомасса» владелица Ecobricheta Людмила Абрамчук видит не столько в кредите, сколько в рекламе. Ведь если раньше им приходилось при ограниченных ресурсах самостоятельно доносить информацию о своей продукции до потенциальных клиентов и убеждать людей переходить на биотопливо, теперь эту работу за них сделал ЕС.

Владельцы Ecobricheta уверены, что такой бизнес имеет хороший потенциал. Ведь на отопление небольшого молдавского села необходимо около 100 т биомассы в сутки. По мнению бизнесменов, новые производители биомассы, которые хотят войти в бизнес, находятся в гораздо более выгодном положении, чем они на старте своего дела. Ведь тогда не было достаточно информации, как лучше всего организовать бизнес, а потому строили они свое предприятие на примере западных стран, путем проб и ошибок. Сейчас же у новых производителей есть возможность получить консультацию у тех, кто уже давно в бизнесе, или же у европейских партнеров.

Людмила Абрамчук рассказывает, что сейчас для запуска полноценного бизнеса по производству биомассы нужно около 200 тысяч евро – это и линии по производству, и логистика, и инфраструктура, и затраты на покупку сырья, и оплата персонала, и другие сопутствующие расходы.

Впрочем, войти в бизнес, при большом желании, можно и с 5-6 тысячами евро инвестиций. Первым делом в Ecobricheta советуют заняться рекламой и запуском оборудования с наименьшей производительностью. Например, самой примитивной линии на небольшое количество производимой продукции в день, которую сразу же продавать. В таком случае не будет необходимости в крупном помещении – продукцию и сырье не нужно будет где-то хранить. В то же время, в случае чего, такую линию по производству легко переориентировать. Например, на изготовление наполнителей для домашних животных или брикетов для традиционных печей.

И еще один совет от опытных производителей биотоплива: нельзя заламывать цены. Ведь бизнес на брикетах может пойти только в случае, если биомасса будет стоить вдвое меньше газа или нефти.

По словам представителя местной птичьей фермы, где выращивают цыплят круглый год, который как раз приехал за свежей партией брикетов, тонна дров под теплицу обходится чуть ли не в 3 раза дороже тонны брикетов. В то же время тепло, которое вырабатывается от брикетов, намного легче равномерно регулировать – для цыплят необходимо постоянно поддерживать температуру 35 градусов. Вот такого грузовика брикетом ферме хватает на неделю.

Еще одно направление работы проекта «Энергия и биомасса» - государственно-частное партнерство по предоставлению услуг в сфере биоэнергетики. Например, таким путем пошли в Ниспоренском районе семь учебных заведений. Эти учреждения полностью передали управление процессом частному партнеру, а взамен получают тепло по специальному тарифу. Проект был запущен в 2017 году, и для 4 из 7 учреждений это стал первый год работы на биомассе.

Несмотря на необходимость собственных вложений в проект, руководители школ-участников частного партнерства довольны результатом. «Директор школы далеко не всегда имеет достаточных юридических знаний, чтобы удачно заключать договора с поставщиками энергоресурсов. Раньше директор занимался всем. Но иногда попадались недобросовестные фирмы-поставщики. В итоге получалось, что они выигрывали тендер, но не предоставляли услуги на должном уровне, и все приходилось делать заново. Теперь же этим всем занимается управляющий частный партнер», - объясняет одна из директоров школ-участниц партнерства.

«Сейчас затраты на покупку биомассы, по сути, такие же, как и были на покупку газа. Однако установленный тариф уже включает затраты на выплату зарплаты оператору при более стабильной подаче ресурса», - добавляет ее коллега из другой гимназии.

Все они отмечают еще один позитивный момент – реконструкцию бойлерных помещений и создание лучших условий труда для операторов котлов.

Образовательные проекты, повышение квалификации и развитие инфраструктуры

Это направление проекта «Энергия и биомасса» включило в себя сразу несколько аспектов – начиная от образовательных программ в школах-участниках проекта и подготовки квалифицированных специалистов в отрасли, заканчивая модернизацией инфраструктуры.

К примеру, раньше в стране не было лабораторий по тестированию биотоплива, а потому невозможно было проверить качество продукции и ее соответствие цене. В рамках проекта было выделено 100 тысяч евро на создание лаборатории, которая изучает физические и химические параметры продукции всех производителей биотоплива, выдавая соответствующий сертификат качества, и предотвращая необоснованное повышение цен.

Кроме того, на раннем этапе внедрения проекта в Молдове не было специалистов по запуску котлов в работу, ведь такой профессии до этого здесь никого не обучали. Однако в рамках программы были открыты специализированные курсы в Кишеневе, а также центр тренинга операторов котлов при одном из местных колледжей.

Еще одним моментом стала помощь в развитии инфраструктуры – строительство труб, электроопор и т.д. Последний пункт, признается атташе ЕС Александре Даррас, один из самых рисковых в финансовом плане. Ведь нет 100% уверенности, что в стране найдется возможность использовать эту инфраструктуру. Но хотя бы будут заложены основы для альтернативных путей поступления ресурсов не только из России.

Также при поддержке программы в школах-бенефициарах ввели специальный курс по энергоэффективности, где дети учатся с юного возраста, как рациональнее использовать энергоресурсы, а также разрабатывают собственные проекты-изобретения. Всего в 375 школах-участниках программы учатся 27 тысяч детей, 400 лучших из которых получают возможность летом отправиться в специализированный «энергоэффективный» летний лагерь.

Школа в селе Кишкэрень считается одним из самых успешных образовательных проектов по энергоэффективности в Молдове. Здесь посетителям демонстрируют необычную установку, больше похожую на декорацию в ночном клубе. На бывшую «тарелку» для спутникового телевидения по специальной технологии наклеили мелкие куски зеркала, получив, таким образом, концентратор солнечной энергии, который в школе теперь используют для подогрева воды.

Старую тарелку ученики получили у односельчанина, а зеркало купили за 15 евро. Нарезкой стекла и сваркой занялся школьный учитель географии, который попутно переквалифицировался в преподавателя курса по энергоэффективности. Мощность такой установки – 2,5 киловатта. Подсоединяется устройство к сосуду на 10 литров, который, в свою очередь, соединен с большим баком, подающим воду в школу.

Один из учеников, 16-летний Эммануил, особо заинтересовался курсом и решил вынести свои энергоэффективные эксперименты за пределы школы. Парень рассказывает, как благодаря полученным в школе знаниям решил проблему с подачей электроэнергии в вагончик на озере своего отца, который электрифицировать традиционным способом довольно дорого. Из бочки, колеса и ремней он соорудил специальную турбину на подобии небольшой ветряной мельницы, которая оказалась вполне способной привести в работу лампочку. Теперь в планах юного изобретателя – работа над специальным ротором на солнечной энергии, который можно будет подключить к мотору и вырабатывать электроэнергию, которую можно будет конвертировать в вольты для подключения оборудования. Также школьник мечтает заняться переоборудованием автомобиля, чтобы он смог работать на солнечной энергии.

Промо-кампания проекта

Разумеется, когда Евросоюз взялся помогать Молдове в борьбе за энергонезависимость от России, он натолкнулся на серьезное сопротивление как внутри страны, так и с российской стороны, вспоминает атташе представительства ЕС в Молдове Александре Даррас.

По его словам, по ходу реализации проекта они столкнулись с такой близкой для украинцев проблемой, как «российская пропаганда». Дело в том, что Молдове влияние России на информационном фронте все еще очень велико, и ей довольно успешно удается убедить местное население, что от европейской поддержки будет только хуже. В ход идет и знакомый нам шантаж: в обмен на дружбу с РФ – низкие цены на энергоресурсы. При этом в Молдове очень много сел, куда традиционно информация доходит либо с запозданием, либо в искаженном виде (благодаря тем же российским СМИ). А отсюда у многих местных жителей формируется представление, что как раз ЕС и виноват в проблемах Молдовы с РФ, которая, в результате, повышает цены на энергоресурсы. Население с довольно низкими доходами очень сложно убедить в том, что реформа энергетической системы страны необходима – ведь на это нужно немало денег, а результаты станут ощутимы далеко не сразу.

«За несколько лет до запуска проекта в Молдове провели масштабную газификацию, и газ на тот момент был достаточно дешевый. Однако после газификации газ начал дорожать. Потому, когда пришли мы с предложением пойти на отказ от газа и начать переход на биотопливо, многие отнеслись с недоверием, боясь повторно наступить на те же грабли», - поясняет президент ПРООН в Молдове Дафина Герчева.

Специалист проекта «Энергия и биомасса» по мобилизации сообщества Татьяна Крацюн добавляет, что биотопливо тоже растет в цене, однако не с такими скоростями, как газ. При этом такая энергия все же производится в своей стране, а не покупается у кого-то.

ЕС, со своей стороны, старается максимально освещать конкретные результаты таких проектов, а также разъяснять пользу такого подхода к энергетике, который на деле оказывается дешевле, экономичнее и экологичнее. Для этих целей каждое лето в Кишеневе даже проводят фестиваль по альтернативной энергетике Sun Dă-i Fest. Помимо развлекательной части, здесь происходит и презентация проектов, их результатов, участники показывают, из чего производят брикеты для отопления, и так далее. Изюминкой программы фестиваля является концерт музыкальных коллективов, инструменты которых работают на солнечной энергии. Довольны таким подходом ЕС к рекламной кампании и местные производители биомассы.

Марина Григоренко