Украина за три года инвестировала в альтернативную энергетику 1,1 миллиарда евро – Порошенко

По словам президента, доля возобновляемой энергетики в общем энергобалансе пока занимает «очень скромный процент».

Украина за три года значительно увеличила мощность электростанций, которые используют возобновляемые источники энергии, для чего в развитие альтернативной энергетики было инвестировано 1,1 млрд евро. Об этом во время заседания Национального инвестиционного совета сообщил президент Петр Порошенко.

Читайте такжеШведский король установил на крыше дворца солнечные батареи (видео)

«Несмотря на то, что доля возобновляемой энергетики очень скромная, я даже не буду называть процент, я прошу вас обратить внимание на динамику: количество установленных мощностей за последние 3 года выросли на 60%. За это время в меры по замещению газа и развитию альтернативной энергетики было инвестировано 1,1 млн евро», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, по информации Госэнергоэффективности, общая сумма инвестиций в объекты возобновляемой энергетики в 2016 году составила около 300 млн долл., а в 2017 году на 23% больше - почти 370 млн долл.

Согласно прогнозу агентства, объем инвестиций в 2018 году по сравнению с показателем 2017 года вырастет на 25-30% и достигнет уровня 460-480 млн долл.