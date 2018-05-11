На Львовщине заработала еще одна солнечная электростанция (фото)

Приблизительное количество выработки электроэнергии в год — 2 169 000 кВт/час.

В поселке городского типа Щирец, что на Львовщине, открыли солнечную электростанцию «Щирец-1», мощностью 2 мВт.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

«По результатам 2017 года мы имеем 36 МВт установленной мощности. До конца этого года мы планируем открыть еще 8 центров альтернативной энергетики», — отметил во время открытия электростанции председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

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Новая солнечная электростанция должна увеличить долю альтернативной энергии в электроэнергетике Украины, снизить уровень использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии и способствовать созданию мощного комплекса солнечных электростанций.

Для обустройства СЭС использовали солнечные панели JAsola, инверторы Huawei, КТП от украинского производителя ВАЛОН-А. Запланированное приблизительное количество выработки электроэнергии в год — 2 169 000 кВт/час.

ООО «Энергетическая компания «Солнечное поле» начало строительство электростанции в 2017 году. Общая сумма инвестиций составляет 2 млн евро.