Шведский король установил на крыше дворца солнечные батареи (видео)

13:28, 21 апреля 2018
Альтернативная энергетика
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Король Швеции установил на дворце солнечные батареи / скриншот видео

Об этом сообщает DW.

Королевский дворец в Стокгольме - объект культурного наследия. Несмотря на это, на его крыше установят 600 солнечных батарей. Их общая площадь - 1000 кв м.

Солнечные батареи монарху Карлу XVI Густаву на 70-летие подарил государственный завод. Произошло это еще два года назад, и только сейчас король дождался разрешения на установку.

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Карл XVI Густав лично принял участие в монтаже первых батарей.

"Счастлив, что легко их установить. Она (крыша, - ред) как будто для них создана. Правильный угол и направление, солнце прямо за нами. Идеально! Все будет работать четко", - отметил монарх.

Ток с крыши обеспечит 12% общего потребления дворца. Это 170 мегаватт-часов в год.

Снизу батареи на дворце не будет видно, но с самолета их можно будет увидеть. Следовательно и эстетики здания не испортят и вклад в защиту окружающей среды будет сделано.

Цель короля - не только сократить потребление электроэнергии, но и дать сигнал обществу: за возобновляемой энергетикой - будущее.

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Теги: #Швеция#альтернативная энергетика#Стокгольм#солнечные батареи#возобновляемая энергетика