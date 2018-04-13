В Швеции открыли электрифицированную дорогу для подзарядки электромобилей

Одно из главных неудобств электромобилей - большое время подзарядки аккумулятора.

Недалеко Стокгольма открылся двухкилометровый тестовый участок дороги, которая снабжает электромобили энергией во время движения. Для этого в дорогу встроен контактный рельс, а электромобиль должен быть оборудован токоприемником, который может быть снят с рельса после проезда электрифицированного участка, сообщает The Guardian.

Читайте такжеХарьковский инженер запатентовал батарею для электромобилей, которая заряжается за 20 минут

Одно из главных неудобств электромобилей по сравнению с ДВС - большое время подзарядки аккумулятора, передает nplus1.

Если бензиновые и дизельные автомобили заправляются за считанные минуты, то на зарядку электромобилей уходит несколько часов, что делает их непригодными для поездок на большие расстояния. Для решения этой проблемы предлагаются разные концепции, позволяющие заряжать электромобили прямо во время поездки.

К примеру, немецкая компания Siemens несколько лет разрабатывает и тестирует электрические контактные линии для грузовых электромобилей и гибридов. По принципу работы она напоминает троллейбус — над кабиной располагаются два пантографа, которые позволяют прямо во время поездки заряжать аккумуляторы автомобиля.