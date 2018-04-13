В Швеции открыли электрифицированную дорогу для подзарядки электромобилей

18:31, 13 апреля 2018
Альтернативная энергетика
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Фото УНИАН

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Одно из главных неудобств электромобилей по сравнению с ДВС - большое время подзарядки аккумулятора, передает nplus1.

Если бензиновые и дизельные автомобили заправляются за считанные минуты, то на зарядку электромобилей уходит несколько часов, что делает их непригодными для поездок на большие расстояния. Для решения этой проблемы предлагаются разные концепции, позволяющие заряжать электромобили прямо во время поездки.

К примеру, немецкая компания Siemens несколько лет разрабатывает и тестирует электрические контактные линии для грузовых электромобилей и гибридов. По принципу работы она напоминает троллейбус — над кабиной располагаются два пантографа, которые позволяют прямо во время поездки заряжать аккумуляторы автомобиля.

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Теги: #Швеция#электрокар