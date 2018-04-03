Бельгия закроет все свои атомные электростанции к 2025 году

Бельгия получает около 40% своих энергетических потребностей от атомных станций и более 50% электроэнергии обеспечивается двумя АЭС.

Правительство Бельгии одобрило новый энергетический пакт, который предусматривает, что страна откажется от атомной энергии между 2022 и 2025 годами.

Читайте такжеТри страны построят в Северном море искусственный остров с ветряными электростанциями (фото)

Как сообщает Euractiv, федеральное правительство Бельгии подписало соглашение, которое предусматривает, что до 2025 года семь ядерных реакторов страны будут закрыты.

Атомные электростанции "Дуль" и "Тианж" будут закрыты, а инвестиции будут направлены на увеличение мощностей из возобновляемых источников энергии, особенно на морские ветровые электростанции.

Бельгия получает около 40% своих энергетических потребностей от атомных станций и более 50% электроэнергии обеспечивается двумя АЭС, а это означает, что стране придется вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии или больше полагаться на природный газ.

Страна занимает четвертое место в мире после Франции, Словакии и Украины с наибольшей долей атомных ресурсов в национальных энергетических сетях.

По последним данным Евростата, Бельгия в настоящее время покрывает лишь 8,7% своих энергетических потребностей от солнечной энергии, ветра и тому подобное.

Атомная электростанция "Тианж" расположена в 70 км от немецкого города Ахен. СМИ неоднократно сообщали о проблемах на этой электростанции, так же как и на АЭС "Дуль". Еще в 2012 году на корпусах реакторов были выявлены тысячи трещин, и их тогда даже закрыли.

В конце прошлого года правительство Бельгии одобрило новый план ядерной безопасности, который предусматривает процедуры подготовки к чрезвычайным ситуациям, кризисному управлению и мониторингу.