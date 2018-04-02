В возобновляемую энергетику Украины за три года было инвестировано 550 миллионов евро

16:36, 02 апреля 2018
Альтернативная энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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«С начала 2015 года в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 567 МВт новых мощностей, работающих по «зеленому» тарифу, в установление которых было инвестировано более 550 млн евро», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики в первом квартале 2018 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 159,4 МВт.

Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии на конец марта 2018 года выросла до 1534 МВт. При этом доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Украине составила 1,4%.

В 2017 году в Украине было введено 257 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики.

В октябре 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

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