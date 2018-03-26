Исландия обеспечит Китай геотермальной энергией

Исландия является мировым лидером по производству геотермальной энергии, добываемой благодаря большому количеству вулканов и гейзеров в стране.

Исландия подписала соглашение с Китаем на поставку технологии, которая обеспечит вторую по величине экономику мира чистой геотермальной энергией.

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Контракт предусматривает создание совместного предприятия между исландской Arctic Green Energy и китайской государственной энергетической компанией Sinopec Green Energy и постройку геотермальных электростанций в новом районе Сюнъань, передает kommersant.ru.

Сделка обеспечена кредитом от Азиатского банка развития на сумму $250 млн. Это крупнейшее в истории Исландии соглашение.

Исландия является мировым лидером по производству геотермальной энергии, добываемой благодаря большому количеству вулканов и гейзеров в стране. Энергия, получаемая из недр Земли, к тому же не только экологически чистая, но и очень дешевая.

Теперь северное островное государство поможет обеспечить теплом почти 15 млн человек, проживающих в специальной экономической зоне Сюнъань, созданной председателем Си Цзиньпином.