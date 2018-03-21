В солнечном парке Дубая появится самая высокая в мире энергетическая башня

В крупнейшем в мире солнечном парке, расположенном в Дубае, установят самую высокую в мире энергетическую башню и самую большую емкость для хранения тепловой энергии.

В солнечном парке в Дубае будет построена самая высокая в мире солнечная энергетическая башня, которая поможет обеспечить экологически чистой энергией более чем 270 тыс. домохозяйств.

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Башня высотой в 260 м будет вырабатывать 700 МВт чистой энергии, что, в свою очередь, поможет снизить выбросы углерода на 1,4 млн тонн в год. Кроме того, в проекте будет реализовано крупнейшее в мире хранилище тепловой энергии. Стоимость проекта достигает $3,8 млрд, передает arabianbusiness.com.

Ранее парк уже прославился тем, что смог обеспечивать граждан самой дешевой в мире электроэнергией, стоимость которой составила 7,3 американских цента за киловатт-час (кВт/ч).

"Мы продолжим воплощать в жизнь самые амбициозные проекты, оказывающие положительный эффект на жизнь людей", – заявил правитель Дубая, Шейх Мохаммед, добавив, что "возобновляемая энергия – это ключ к устойчивому развитию, ОАЭ показывает другим странам хороший пример".