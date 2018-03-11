Франция выделит 700 миллионов евро на развитие солнечной энергетики в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к 2022 году его страна планирует предоставить 700 миллионов евро для развития проектов солнечной энергетики в развивающихся странах.

Франция выделит 700 миллионов евро развивающимся странам для развития проектов солнечной энергетики. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Международного солнечного альянса в Нью-Дели, информирует DW со ссылкой на СМИ.

По его словам, деньги будут предоставлены странам с переходной экономикой в виде кредитов и пожертвований до 2022 года.

"Мы должны устранить все препятствия и увеличить масштабы", - заявил Макрон.

Франция уже выделила 300 миллионов евро на похожую инициативу, когда в 2015 году вместе с Индией учредила глобальный альянс для развития проектов солнечной энергетики.

Читайте такжеПервая солнечная электростанция в зоне ЧАЭС получит лицензию уже 8 февраля - Нацкомиссия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал инициативу Макрона.

"Мы должны сделать так, чтобы более эффективна и выгодна солнечная технология была доступна для всех", - заявил он.

Лидеры обеих стран надеются, что деятельность альянса позволит к 2030 году направить около одного триллиона долларов на развитие солнечных технологий в 121 стране, где не хватает инвестиций в этот сектор. Эти страны являются "самыми солнечными в мире и при этом получают наименьший объем электроэнергии от солнца", - отметила бывшая французский министр экологии, специальная представительница альянса Сеголен Руаяль.