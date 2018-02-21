На Житомирщине уже работает 62 солнечные мини-электростанции

Владельцы солнечных электростанций на Житомирщине могут не только быть энергонезависимыми, но и продавать электроэнергию по "зеленому тарифу”.

На Житомирщине, по оперативным данным, уже работает 62 солнечные мини-электростанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"На Житомирщине жители области установили и подключили 62 частные солнечные электростанции. Житомирская ОГА ждет новые заявки на возмещение стоимости установленных электростанций", - отмечают в департаменте градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Владельцы солнечных электростанций на Житомирщине могут не только быть энергонезависимыми, но и продавать электроэнергию по "зеленому тарифу”.

31 владелец уже воспользовался этой программой поддержки.

В 2018 году в областном бюджете предусмотрено 4 млн грн на программу «теплых кредитов» и компенсацию за солнечные электростанции.

Напомним, жители Житомирской области могут получить из областного бюджета до 20% возмещения на установку частных солнечных электростанций, а также 15% на солнечные панели и батареи.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистарции Игорь Гундич в феврале 2018 года подписал меморандум с французской и бельгийской компаниями относительно строительства мощных солнечных электростанций на территории Житомирщины.