Представлять Украину в Совете ГЭФ будет начальник отдела международного сотрудничества Минприроды Владислав Марушевской.

Украина вошла в Совет Глобального экологического фонда (ГЭФ) и в этом году впервые будет представлять в ней интересы так называемого Соседства, в которое входят 13 стран (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Грузия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия и Украина).

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как пояснил заместитель министра зкологии и природных ресурсов Украины по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо, участие в руководящем органе Глобального экологического фонда поможет усилить сотрудничество между ГЭФ и странами Соседства относительно совместной реализации проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

«Это является подтверждением международной поддержки и признания нашими зарубежными партнерами значительных подвижек Украины в рамках деятельности Глобального экологического фонда. Мы должны не забывать, что Совет Фонда занимается разработкой, принятием, пересмотром и оценкой политики в отношении мероприятий, финансируемых ГЭФ, а также пересмотром и утверждением рабочей программы. Считаю, что это важный момент для Украины», - отметил Кузьо.

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Представлять Украину и Соседство в Совете ГЭФ будет начальник отдела международного сотрудничества Минприроды Владислав Марушевской.

Справка. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) - крупнейший источник финансирования проектов, направленных на улучшение состояния глобальной окружающей среды. ГЭФ выделил 9,2 миллиарда долларов собственных средств и привлек более 40 миллиардов долларов в порядке софинансирования для реализации более 2600 проектов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Фонд предоставляет гранты на осуществление проектов в следующих областях: биоразнообразие, изменение климата, международные воды, деградация земель, защита озонового слоя и стойкие органические загрязнители.

Главным руководящим органом Фонда является Совет, в который входят 32 представителя от государств-членов. Государства-члены, представленные в Совете ГЭФ через так называемые Соседства.

Как сообщал УНИАН, Международная экологическая организация Региональный экологический центр (РЭЦ) для Центральной и Восточной Европы откроет свой офис в Украине.