Минэкологии хочет повысить в сотни раз штрафы за загрязнение водных и земельных ресурсов

Там отметили, что увеличение штрафов за пренебрежение вопросами охраны окружающей среды неизбежно.

Министерство экологии и природных ресурсов поддерживает существенное повышение размеров штрафов за нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Остапа Семерака.

Читайте такжеВ Украине необходимо значительно повысить экологический налог - Семерак«Увеличение штрафов за пренебрежение вопросами охраны окружающей среды неизбежно. Это один из важных шагов для внедрения в Украине европейской системы природоохранного надзора и контроля. Это означает, что размеры штрафов в Украине по некоторым экологическим статьям могут вырасти не в десятки, а в сотни, а иногда и в тысячи раз», - цитирует Семерака пресс-служба.

Согласно сообщению, соответствующий законопроект № 8026 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно внедрения европейского опыта по осуществлению государственного природоохранного контроля) уже внесен в парламент.

В нем, в частности, речь идет о существенном усилении ответственности за нарушение природоохранного законодательства в сфере водных и земельных ресурсов, а также нарушение норм по атмосферному воздуху.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение полномочий общественных инспекторов по охране окружающей среды. В случае принятия законопроекта они получат право составлять протоколы об административных нарушениях за жестокое обращение с животными, нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, уничтожение или повреждение зеленых насаждений, а также объектов озеленения населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экологии и природных ресурсов в четыре раза увеличили штрафы за браконьерство по всем видам животных. Размер взыскания за незаконную охоту на лося был увеличен до 80 тыс. грн с 20 тыс. грн, оленя европейского - до 60 тыс. грн с 15 тыс. грн, лань - до 40 тыс. грн с 10 тыс. грн, косулю и муфлона - до 32 тыс. грн с 8 тыс. грн.