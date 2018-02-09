Харьковский бешеный кот отправил в больницу трех человек

17:46, 09 февраля 2018
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

К счастью, все пострадавшие вовремя обратились к врачам, сообщили в управлении Госпродпотребслужбы Харьковской области.

Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, которые контактировали с больной кошкой – и сделали им прививки.

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Кроме того, противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные мероприятия в селе Циркуны.

По словам врачей, за год к ним обращаются сотни людей, а город выделяет немалые деньги на стерилизацию бездомных животных.

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Теги: #бешенство животных#бешеный кот в Харьковской области