Харьковский бешеный кот отправил в больницу трех человек
17:46, 09 февраля 2018
6 0
По словам врачей, за год к ним обращаются сотни людей, а город выделяет немалые деньги на стерилизацию бездомных животных.
Иллюстрация / REUTERS
На Харьковщине в селе Циркуны бездомный кот, больной бешенством, покусал трех человек.
К счастью, все пострадавшие вовремя обратились к врачам, сообщили в управлении Госпродпотребслужбы Харьковской области.
Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, которые контактировали с больной кошкой – и сделали им прививки.
Читайте такжеВ Киеве участились случаи нападения кошек
Кроме того, противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные мероприятия в селе Циркуны.
По словам врачей, за год к ним обращаются сотни людей, а город выделяет немалые деньги на стерилизацию бездомных животных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter