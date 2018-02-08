Кошка Ася отправилась в свой первый рейд – ловить браконьеров на Киевском водохранилище (видео)

Четыре года назад британский котенок попал к начальнику патруля Владимиру Мухину случайно.

В Киеве британскую кошку Асю официально трудоустроили в рыбоохранный патруль.

Как говорится в сюжете ТСН, она уже получила собственный шеврон. Служебное удостоверение еще изготавливают. Несколько недель животное проходило стажировку в теплом офисе, сегодня же отправилось на лед Киевского водохранилища ловить браконьеров.

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Рабочий день в Аси Рамисовной, как и у людей, начинается с самого утра. Сначала она работает в офисе, затем получает информацию об установке сеток и интуитивно подсказывает своим коллегам, какие точки следует отработать. Кроме этого, она положительно влияет на эмоциональное состояние каждого инспектора, отмечают в рыбоохранном патруле.

Четыре года назад британский котенок попал к начальнику патруля Владимиру Мухину случайно. Кошка должна была ехать в Испанию к новым хозяевам, но осталась в Украине.

Ася сомневается, оставаться ли летом в рыбинспекции, или же пойти работать к егерям, поскольку обожает охотиться на птичек.