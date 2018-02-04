Харьковские экологи оштрафовали более трех десятков людей

За отчетный период Госэкоинспекцией рассчитано и предъявлено 6 претензий на общую сумму 8,2 тысяч гривень.

В Харьковской области специалисты насчитали более 8 тыс. грн убытков за нарушение экологического законодательства.

Как сообщили Depo.Харьков в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, с 26 января по 1 февраля к административной ответственности привлекли 34 человека и составили 34 протокола.

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По их сведениям, экологи наложили штрафов на сумму 3,9 тыс. грн.

За отчетный период Госэкоинспекцией рассчитано и предъявлено 6 претензий на общую сумму 8,2 тыс. грн.