Харьковские экологи оштрафовали более трех десятков людей
19:15, 04 февраля 2018Экология
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За отчетный период Госэкоинспекцией рассчитано и предъявлено 6 претензий на общую сумму 8,2 тысяч гривень.
Харьковские экологи оштрафовали больше трех десятков людей / фото Wikimapia
В Харьковской области специалисты насчитали более 8 тыс. грн убытков за нарушение экологического законодательства.
Как сообщили Depo.Харьков в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, с 26 января по 1 февраля к административной ответственности привлекли 34 человека и составили 34 протокола.
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По их сведениям, экологи наложили штрафов на сумму 3,9 тыс. грн.
За отчетный период Госэкоинспекцией рассчитано и предъявлено 6 претензий на общую сумму 8,2 тыс. грн.
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