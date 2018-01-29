В Германии вспыхнул скандал из-за причастности автокомпаний к экспериментам над людьми - СМИ

По данным СМИ, Европейская исследовательская ассоциация по окружающей среде и охране здоровья в транспортном секторе (EUGT) участвовала в опытах на людях.

В Германии разгорелся скандал после сообщения СМИ о причастности крупнейших автомобильных компаний к финансированию опасных экспериментов над людьми.

Издание Suddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили, что концерны Volkswagen, Daimler и BMW проводили ряд опасных экспериментов, передает «Европейская правда».

Читайте такжеСМИ: Автомобили с дизельными двигателями до 12 раз превышают экологическую норму ЕС

По данным СМИ, Европейская исследовательская ассоциация по окружающей среде и охране здоровья в транспортном секторе (EUGT), созданная тремя автогигантами и компанией Bosch, участвовала в опытах на людях. Во время тестов устанавливался влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей на здоровье человека.

Тесты в период с 2012 по 2015 годы проводились в университетской клинике Ахена. К экспериментам привлекли 25 человек, которых в течение нескольких часов просили вдыхать воздух с токсичными газами.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводили аналогичные опыты на обезьянах. Таким образом компания пыталась доказать, что диоксид азота не является канцерогенным.

Правительство Германии резко осудило немецкие автоконцерны. "Эти испытания ничем нельзя оправдать", - отметил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, подчеркнув, что сообщения о подобных испытаниях вызывают много критических вопросов не только этического характера.

Реагируя на обвинения, Volkswagen сообщил в заявлении, "что избранные в то время научные методы были неправильными". Daimler решительно осудил тесты, отметив, что компания не имела права голоса в выборе методов тестирования, которые противоречат "ценностям Daimler и этическим принципам".