В марте прошлого года прокуратура в интересах государства и Житомирского областного совета обратилась в административный суд с шестью исками.

На Житомирщине суды продолжают возвращать государству земли, незаконно выделенные под добычу янтаря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, на днях вступил в силу приговор суда, который удовлетворил иск о незаконности одного из таких разрешений.

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Так, Госгеонедра выдали его ООО «Райт Солюшн» для изучения и разработки месторождения янтаря на Замысловицком участке площадью 822,8 га.

Эта земля расположена вблизи села Замысловичи Олевского района.

Напомним, в марте прошлого года прокуратура в интересах государства и Житомирского областного совета обратилась в административный суд с шестью исками. В них ведомство требовало отменить незаконные разрешения на опытно-промышленную разработку недр янтаря площадью более 18 тыс. га.