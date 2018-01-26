Закон об экологической оценке значительно минимизирует коррупционные риски – министр экологии

15:38, 26 января 2018
Экология
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Семерак заявил, что закон об экологической оценке значительно минимизирует коррупционные риски / фото УНИАН

Об этом сообщил в ходе встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Этот закон не придуманный в Украине велосипед. Это копия европейских стандартов, поэтому для компаний, которые имеют опыт работы в ЕС, эта система будет знакома. Второе, что для нас было очень важным, что этот закон заменил старый... Эти два закона - несравнимые вещи. Данный закон существенно минимизирует риски (коррупционные - УНИАН). Но я хочу подчеркнуть: если будет реакция от бизнеса, что где-то нужно что-то поменять, то мы вмести это сделаем», - сказал Семерак.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Рада приняла Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду», который устанавливает европейские нормы оценки влияния предприятий на окружающую среду.

Законом внедряется европейская модель оценки влияния на окружающую среду.

Также предусматривается ведение единого реестра с оценкой влияния на окружающую среду промышленных объектов, который будет находиться в свободном доступе для общественности.

Данный закон устанавливает перечень видов деятельности, по которым нужна соответствующая оценка. При этом из-под его действия выведен малый бизнес.

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Теги: #окружающая среда#экологическая оценка#воздействие на окружающую среду