Закон об экологической оценке значительно минимизирует коррупционные риски – министр экологии

Закон не предусматривает прямого контакта бизнеса с госчиновниками.

Принятый парламентом закон об оценке влияния предприятий на окружающую среду значительно минимизирует коррупционные риски, так как не предусматривает прямого контакта бизнеса с госчиновниками, а все необходимые документы публикуются в открытом реестре.

Об этом сообщил в ходе встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Этот закон не придуманный в Украине велосипед. Это копия европейских стандартов, поэтому для компаний, которые имеют опыт работы в ЕС, эта система будет знакома. Второе, что для нас было очень важным, что этот закон заменил старый... Эти два закона - несравнимые вещи. Данный закон существенно минимизирует риски (коррупционные - УНИАН). Но я хочу подчеркнуть: если будет реакция от бизнеса, что где-то нужно что-то поменять, то мы вмести это сделаем», - сказал Семерак.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Рада приняла Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду», который устанавливает европейские нормы оценки влияния предприятий на окружающую среду.

Законом внедряется европейская модель оценки влияния на окружающую среду.

Также предусматривается ведение единого реестра с оценкой влияния на окружающую среду промышленных объектов, который будет находиться в свободном доступе для общественности.

Данный закон устанавливает перечень видов деятельности, по которым нужна соответствующая оценка. При этом из-под его действия выведен малый бизнес.