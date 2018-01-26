Госэкоинспекция может быть ликвидирована в ближайшее время - министр

При этом действующая экоинспекция продолжит работу до создания новой службы.

Государственная экологическая инспекция в первой половине февраля может быть ликвидирована в соответствии с правительственной концепцией реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей природной среды, которая предусматривает внедрение системы мониторинга и упрощение системы контроля.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в ходе встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Мы уже подали проект акта о ликвидации Государственной экологической инспекции. Он сейчас проходит одобрение в других министерствах. Задача, которую я ставлю перед нашими сотрудниками, - чтобы через две недели это решение было принято. Но это не означает, что после этого не будет органа контроля... До создания новой службы, к сожалению, коррумпированная экоинспекция будет работать», - сказал Семерак, добавив, что для создания нового органа - Государственной природоохранной службы Украины еще должны быть внесены изменения в законодательство.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей природной среды, которая предусматривает ликвидацию Государственной экологической инспекции и создание нового органа – Государственной природоохранной службы Украины.

В июне 2016 года Семерак заявил, что одним из приоритетов деятельности Минэкологии является создание новой интегрированной экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, до конца 2016 года. Также министр анонсировал обновление кадрового состава Госэкоинспекции, который на сегодня насчитывает 2700 человек.

11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование деятельности экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики. 17 февраля Семерак сообщил, что Минэкологии завершило проверку Госэкоинспекции, по результатам которой был выявлен ряд коррупционных нарушений.

22 февраля коллегия Минэкологии приняла решение о привлечении Заики к дисциплинарной ответственности.