В Украине появились эко-гробы из картона (фото)

В Украине появились эко-гробы из картона. Их особенностью является то, что для их изготовления используется на 80% меньше дерава, чем на обычный.

Идея экологичных гробов принадлежит Екатерине Спициной из Днепра. Девушка отмечает, что она первая реализовала подобную идею в Украине, сообщает издание 056.

"Каждый гроб я разрабатывала лично, они все уникальны. Можно выбрать любой принт, в основном популярностью пользуются цветы, абстракции и вышиванки", - рассказывает Спицина.

Экологический гроб разлагается в течении одного года и выдерживает 105 килограмм. Однако, использовать эко-гроб в дождливую погоду не рекомендуют.

Как сообщал УНИАН, Международная экологическая организация откроет свой офис в Украине, соответствующей договор между Правительством Украины и Региональным экологическим центром уже подписан.