На Львовщине спасли коня, который упал в канализационную яму (фото)

На Львовщине спасатели вытащили коня, который упал в канализационную яму.

Как говорится в сообщении Telegram-канала dtp.kiev.ua, инцидент произошел 23 января в городе Борислав.

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Спасать животное, которое не имело никаких шансов выбраться из ямы самостоятельно, прибыли местные сотрудники ГСЧС.

«Пожарными рукавами они обвязали коня, и с помощью крюка вытащили из люка на поверхность. После чего животное передали владельцу», – говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый случай на Львовщине, когда лошадь проваливается в канализационный люк. В частности, в ноябре хозяин отпустил животное пастись, а оно не заметила ловушки - канализационный люк порос травой. Самостоятельно выбраться из многометрового колодца лошадь не могла, поэтому владелец вызвал спасателей, которые и вытащили животное с помощью трактора.