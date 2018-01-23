Авария на канализационном коллекторе в Прилуках: пятые сутки частный сектор утопает в нечистотах (видео)

20:54, 23 января 2018
Экология
48 0

Коммунальщики до сих пор не могут не то, что начать ремонт, а даже найти дыру в коммуникациях. 

В Прилуках пятые сутки в нечистотах утопает частный сектор города. Прорвало канализационный коллектор города. 

Коммунальщики до сих пор не могут не то, что начать ремонт, а даже найти дыру в коммуникациях. Сточные воды прибывают круглосуточно.

Прокуратура открыла производство по факту загрязнения земель в Прилуках

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нечистоты в Прилуках