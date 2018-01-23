Авария на канализационном коллекторе в Прилуках: пятые сутки частный сектор утопает в нечистотах (видео)
20:54, 23 января 2018
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Коммунальщики до сих пор не могут не то, что начать ремонт, а даже найти дыру в коммуникациях.
В Прилуках пятые сутки в нечистотах утопает частный сектор города. Прорвало канализационный коллектор города.
Коммунальщики до сих пор не могут не то, что начать ремонт, а даже найти дыру в коммуникациях. Сточные воды прибывают круглосуточно.
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