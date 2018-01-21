В Амстердаме раздали 200 тысяч тюльпанов (фоторепортаж)

На главной площади Амстердама «Дам» раздали 200 тысяч тюльпанов.

Как передает корреспондент УНИАН, так в Нидерландах отпраздновали седьмой традиционный Национальный день тюльпанов.

Люди начали собираться на площади в ожидании открытия за несколько часов до начала события. Всего в ожидании собралось несколько тысяч человек, которые выстроились в очередь. Со временем площадь уже не могла вместить всех желающих попасть на мероприятие, и очередь продолжала расти уже на прилегающей улице.

Председатель ассоциации производителей тюльпанов в Нидерландах Арьян Смит, открывая мероприятие, сообщил, что в организации Национального дня тюльпанов принимают участие все 500 нидерландских производителей.

«Каждый год мы стараемся сделать для вас фантастический сад, где вы можете взять для себя тюльпаны», - сказал он.

Для праздника из 13 кандидаток также была выбрана «Тюльпанная девочка». В этом году это была Лиза Смит.

«Это день важен для нас, мы популяризуем тюльпаны. Так или иначе тюльпан очень важен для Нидерландов. Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что люди будут счастливы увидеть эти цветы, потому что они увидят, какими красивыми являются Нидерланды», - сказала она.

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Астид Брааш, которая является одним из помощников проведения праздника, считает, что «люди вернутся с этого мероприятия с особым чувством, потому что тюльпаны - уникальные».

«Это - чрезвычайно. Это просто так красиво! Это просто разрывает мозги. Мы именно для этого приехали в Нидерланды», - говорят Меган и Доминик из Великобритании.

Всем желающим при входе раздавали пластиковые пакеты, куда можно было положить не более 15 тюльпанов. Таким образом, около тринадцати тысяч человек могли принести домой эти цветы. Тюльпаны красного, желтого, белого, пурпурного, оранжевого цветов были выставлены посреди площади в специальных ящиках таким образом, чтобы посетители могли свободно между ними передвигаться, выбирая цветы.

Присутствующих развлекал небольшой молодежный оркестр, который исполнял популярные песни.