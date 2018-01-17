Самка уже примерзла ко льду, а самец плавал рядом: под Житомиром спасли пару лебедей, погибавших на реке (фото)

Вблизи села Лещин на реке Гуйва под Житомиром спасли двух лебедей, которые гибли на льду. Сообщение об этом поступило от секретаря тамошнего сельского совета.

Как сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, обеспокоенная женщина рассказала о том, что двух белых птиц, которые уже стали любимцами местных жителей, холода фактически заковали в лед. В указанном месте неподалеку от зарослей камыша действительно обнаружили пару лебедей. К тому же, самка уже примерзла к водяной глади, а самец плавал поблизости.

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Чтобы добраться до птиц, спасателям пришлось надеть специальный резиновый костюм и с помощью палки с привязным металлическим грузом разбить лед на воде. "Через полчаса спасательных работ лебедипоплыли по реке, которую еще не сковал лед. Остается лишь надеяться, что к концу зимы они найдут безопасное место и больше не попадут в подобную ловушку", - сказано в сообщении.

Орнитологи объясняют, что в том, что лебеди не улетают и их застают холода - чаще всего виноваты люди. Как правило, местные жители подкармливают птиц и те не спешат покидать места, где им легче прокормиться. В результате, желание человека помочь пернатым на самом деле может обернуться бедой.