Стая скворцов образует восхитительное торнадо в процессе миграции (фото)

19:46, 16 января 2018
Экология
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Во время полета скворцы синхронно повторяют движения друг друга.

Миграция скворцов / REUTERS

В небе на севере Израиля запечатлели стаю перелетных скворцов в процессе миграции. Обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris) могут объединяться в многочисленные, до нескольких тысяч особей, стаи.

Во время группового полета они синхронно повторяют движения друг друга, поворачиваясь, снижаясь или набирая высоту, и не сталкиваясь. Скорость скворцов во время таких маневров достигает 40 км/ч. При этом движение стаи птиц образует фигуры, похожие на торнадо.

Как сообщал УНИАН, недавно в Израиле фермеры придумали самый гуманный способ спасения своих хозяйств от пеликанов-мигрантов.

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