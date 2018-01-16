Стая скворцов образует восхитительное торнадо в процессе миграции (фото)

В небе на севере Израиля запечатлели стаю перелетных скворцов в процессе миграции. Обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris) могут объединяться в многочисленные, до нескольких тысяч особей, стаи.

Во время группового полета они синхронно повторяют движения друг друга, поворачиваясь, снижаясь или набирая высоту, и не сталкиваясь. Скорость скворцов во время таких маневров достигает 40 км/ч. При этом движение стаи птиц образует фигуры, похожие на торнадо.

Как сообщал УНИАН, недавно в Израиле фермеры придумали самый гуманный способ спасения своих хозяйств от пеликанов-мигрантов.