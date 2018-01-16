Международная экологическая организация откроет свой офис в Украине

Международная экологическая организация - Региональный экологический центр (РЭЦ) для Центральной и Восточной Европы откроет свой офис в Украине.

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Соответствующий договор между правительством Украины и Региональным экологическим центром о правовом статусе и открытии его представительства в Украине сегодня в Киеве подписали заместитель министра экологии и природных ресурсов Николай Кузьо и исполнительный директор РЭЦ Михаил Димовски.

«Для нас это важное событие, и мы очень рады, что еще одна организация, которая занимается защитой природы, начнет работать в Украине, и это организация с большим опытом, который можно будет имплементировать, и Украина в этом нуждается», - сказал в ходе подписания договора министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

В свою очередь Димовски сообщил, что РЭЦ уже имеет опыт работы в Украине и, начиная с 2001, года в нашей стране было реализовано около 60 экологических проектов на суму 10 млн евро и сейчас в работе находятся проекты еще на 5,6 млн евро. Ожидается, что офис РЭЦ в Украине сможет заработать летом этого года.

Целью деятельности РЭЦ в Украине является оказание помощи и поддержки украинским городам в процессе реализации экологических положений Соглашения об ассоциации с ЕС для создания предпосылок устойчивого развития в регионах.

Справка УНИАН. Региональный экологический центр (РЭЦ) - международная и многосторонняя организация с опытом сотрудничества между учреждениями ЕС и национальными правительствами стран с переходной экономикой по вопросам охраны окружающей среды и приближения экологического законодательства.