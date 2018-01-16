Из-за потепления в популяции черепах на Большом барьерном рифе почти не осталось молодых самцов - ученые

Ученые выяснили, что в популяции зеленых черепах, обитающей в северной части Большого барьерного рифа, почти не осталось молодых самцов из-за потепления. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Отмечается, что температура среды влияет на пол черепахи во время инкубационного периода в яйце. Если температура высокая, то с большей вероятностью новая особь будет самкой, если вокруг холодно — самцом. В исследуемой популяции около 99% черепах, родившихся со второй половины 1990-х годов, были самками, передает "Газета.ru".

Исследователи также отмечают, что с большой вероятностью отсутствие молодых мужских особей повлияет на фертильность самок в популяции. Кроме того, в настоящий момент ученые не знают, какое количество самцов может быть оптимальным для сохранения колонии.