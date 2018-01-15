Крушение танкера у берегов Китая: гигантское нефтяное пятно потушили, оно угрожает экологической катастрофой

В Восточно-Китайском море потушили горевшее гигантское пятно нефтепродуктов, образовавшееся в результате крушения иранского нефтяного танкера, сообщили СМИ со ссылкой на Минтранс КНР. Пламя было полностью потушено к полудню 15 января по местному времени.

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Как сообщает Reuters, размер нефтяного пятна, образовавшегося после аварии, по данным береговой охраны Японии, - 13 км в длину и 11 км в ширину. Благодаря работе береговой охраны его удалось сдержать от дальнейшего увеличения.

Эксперты опасаются, что затопление корабля потенциально опаснее для экосистемы, чем горение нефтепродуктов. Авария танкера приведет к попаданию в море конденсата и токсичного судового топлива. В Восточно-Китайском море обитают киты, морские свиньи и морские птицы.

Как сообщал УНИАН, принадлежащий иранской фирме танкер Sanchi столкнулся с сухогрузом Crystal, перевозившим зерно, 6 января. Экипаж китайского сухогруза, состоящий из 21 человека, был эвакуирован. Среди них никто не пострадал. Пожар на танкере полыхал восемь дней, прежде чем он затонул. Погибли 32 человека, которые находились на борту танкера (30 иранцев и два гражданина Бангладеш).