В Киеве открылись 10 пунктов сбора новогодних елок (карта)

В Киеве 12 января открылись 10 пунктов сбора новогодних елок, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов в своем Facebook.

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Как отмечают в министерстве, собранные елки переработают в щепу и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок кустов и деревьев.

В Минэкологии напомнили, что в прошлом году пункты приняли от населения более 5 тысяч елок на утилизацию, и отметили, что в этом году пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:

- улица Тростянецкая, 58А

- проспект Освободителей, 6

- улица Электротехническая, 26

- проспект Степана Бандеры, 26А

- улица Дмитриевская, 16А (Подольский район)

- Железнодорожное шоссе, 61

- переулок Герцена, 6

- проспект Голосеевский, 87 Г

- улица Новополевая, 95

- улица Бетховена, 8

Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке Межигорье (Киевская область) попросили отдавать им все ненужные елки или те, которые не продались. Ведь копытные обитатели зверинца - антилопы, козы и олени - очень любят лакомиться елочными ветвями.