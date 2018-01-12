В Киеве открылись 10 пунктов сбора новогодних елок (карта)
Собранные елки переработают в щепу и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок кустов и деревьев.
В Киеве 12 января открылись 10 пунктов сбора новогодних елок, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов в своем Facebook.
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Как отмечают в министерстве, собранные елки переработают в щепу и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок кустов и деревьев.
В Минэкологии напомнили, что в прошлом году пункты приняли от населения более 5 тысяч елок на утилизацию, и отметили, что в этом году пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.
Адреса пунктов, где можно сдать елки:
- улица Тростянецкая, 58А
- проспект Освободителей, 6
- улица Электротехническая, 26
- проспект Степана Бандеры, 26А
- улица Дмитриевская, 16А (Подольский район)
- Железнодорожное шоссе, 61
- переулок Герцена, 6
- проспект Голосеевский, 87 Г
- улица Новополевая, 95
- улица Бетховена, 8
Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке Межигорье (Киевская область) попросили отдавать им все ненужные елки или те, которые не продались. Ведь копытные обитатели зверинца - антилопы, козы и олени - очень любят лакомиться елочными ветвями.