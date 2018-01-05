В Николаевском зоопарке из-за аномально теплой зимы сурки вышли из спячки (видео)

В Николаевском зоопарке сурки вышли из спячки и раскупорили свои жилища уже 3 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

"Николаевский зоопарк поздравляет Вас с Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым и с… Днем сурка!.. Все дело в том, что аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!" - говорится в сообщении.

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Сотрудники зоопарка отмечают, что в этом году из-за сухого и жаркого лета сурки залегли в спячку довольно рано. Но вот такого раннего пробуждения их зимой они не помнят. Для сравнения они приводят то, что в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, а это почти на два месяца позже даты пробуждения животных в этом году.