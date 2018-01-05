Вторая жизнь: главную новогоднюю елку страны отправят на переработку

Главную новогоднюю елку страны, которая стоит на Софийской площади, отправят на переработку. Как стало известно, уберут елку уже 15 января.

Как сообщает "Киевзеленстрой", дерево используют для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустарников и деревьев для защиты почвы от пересыхания и перегрева.

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Также отмечается, что после завершения праздников будут организованы пункты приема деревьев для их дальнейшей переработки. Пункты сбора новогодних деревьев будут организованы после 10 января.

Напомним, в этом году главным новогодним деревом стала 90-летняя ель из Ивано-Франковской области, высота которой достигает почти 30 метров.