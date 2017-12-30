Директор "Тузловских лиманов" Русев заявил о своем окончательном решении уйти в отставку

Директор национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, у которого неоднократно были конфликты с браконьерами, заявил, что окончательно принял решение уйти в отставку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Русев написал в Facebook.

Читайте такжеВ Одесской области в заповеднике нашли останки крупного древнего животногоОн отмечает, что уходящий год завершается для него крахом оптимистических иллюзий и надежд.

По его словам, заняв пост директора с 15 декабря 2015 года по настоятельной просьбе Министерства экологии и природных ресурсов, он вместе со своей командой делал все, чтобы защитить ценнейшие водно-болотные угодья, ландшафты мирового значения и уникальное биологическое разнообразие нацпарка и «бесценную Тарутинскую степь».

«Однако, никто, кроме друзей, нас не услышал, поскольку вся огромная армия чиновников, вся государственная машина в нашей стране, в том числе и правоохранительная и судебная, была занята исключительно тем, чтобы дерибанить бюджет, наживаться и поддерживать коррупционный олигархический синдикат или просто крышевала браконьеров и беспредельщиков», - написал Русев.

Эколог сожалеет, что, не смотря на свой 35-летний опыт, научную степень доктора биологических наук, «участие в майданах против коррумпированной власти» и прочее, вынужден констатировать, что бороться дальше с дилетантством, «гидрой коррупции, которая раскидала свои щупальца от Одессы и до Киева», в своем статусе не может, ни физически, ни морально.

«Светлые оптимистические иллюзии, о которых я писал два года назад, приступая к должности руководителя нацпарка, полностью рассеялись, и я по собственному желанию покидаю пост руководителя НПП «Тузловские лиманы» - островок свободы, островок демократии и ухожу в отставку», - акцентирует Русев.

По его словам, он уступает место молодой и сформированной им же команде для завершения начатого дела реформирования природно-заповедного дела и создания на базе заповедника национального парка европейского образца.

Со 2 января обязанности руководителя «Тузловских лиманов» будет исполнять известная правозащитница, эколог Ирина Выхристюк.

Русев намерен вернуться «в свой научный мир», а также продолжать природоохранную и просветительскую миссию, но не уточняет, в каком статусе будет это делать.

Он также разместил фотокопии заявления о своем увольнении и соответствующего приказа профильного министерства.

Как сообщал УНИАН, директор НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев неоднократно заявлял о браконьерстве, на падении на его сотрудников на территории заповедника, а также – на его сына – Романа Русева. В частности, 29 января он сообщил о поджоге территории НПП браконьерами, в ночь на 28 января в Беляевском районе области неизвестные взорвали лодку его сына, 20 июня Р. Русева похитили и избили, а в августе 2016 года обстреляли его лодку и пр. Летом он заявлял, что намерен уволиться, но потом передумал. Он перечислял причины, по которым хотел уйти. В их числе – блокирование чиновниками Минприроды всех инициатив и запросов на бюджетное финансирование НПП, согласие Минэкологии на испытания модернизованного зенитно-ракетного комплекса на территории заповедника и пр.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» - национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.