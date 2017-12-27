В Австралии поймали жуткую трехногую рыбу (фото)

Жутковатого вида трехногую рыбу выловили в Австралии. Необычными фото поделилась в соцсетях местная жительница, чтобы узнать, что это за существо.

На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.

Мишель Гэрсайд поймала рыбу в воскресенье и почти сразу выпустила, но перед этим успела сфотографировать улов и выложить снимки в местную группу на Facebook, чтобы узнать, что это за существо. По ее словам, рыба оказалась длиной примерно в 30 сантиметров.

Пользователей озадачила фотография. Один из них пошутил в комментариях о том, не приплыла ли эта рыба из Чернобыля. Некоторые из комментаторов предположили, что таинственное существо - это рыба-жаба. Однако, по мнению самой Гэрсайд, куда больше улов напоминает таитийскую бородавчатую рыбу-клоуна из отряда морских чертей.

Как сообщал УНИАН, рыбак из Австралии выловил огромную тупорылую беременную акулу.