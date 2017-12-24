Лондонский зоопарк открылся после пожара, трубкозуб и сурикаты погибли (фото)

Лондонский зоопарк вновь открылся, после того как в субботу, 23 декабря, там произошел пожар, в результате которого погибли несколько животных, а некоторым сотрудникам зоопарка понадобилась медицинская помощь.

Как пишет Русская служба ВВС, причины пожара, начавшегося в детской зоне зоопарка до его открытия около 6 утра по местному времени в субботу, пока неизвестны.

В пожаре погиб трубкозуб, а также, видимо, четыре суриката.

Для борьбы с пламенем, которое распространилось на магазин сувениров, были направлены около 70 пожарных.

Один человек был госпитализирован, еще восемь получили медицинскую помощь на месте.

Зоопарк был закрыт всю субботу. Представители администрации сообщили, что трубкозуб по кличке Миша погиб. До сих пор никто не может найти четырех сурикатов, которые, видимо, также погибли в пламени.

По словам администрации зоопарка, предварительное вскрытие тела Миши указывает, что тот, скорее всего, скончался во сне от отравления дымом.

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Посетителям зоопарка, купившим билеты на субботу (билеты можно приобрести заранее через интернет), будут возвращены деньги.

В заявлении администрации зоопарка говорится, что все сотрудники глубоко огорчены происшедшим.

"К сожалению, наши ветеринары подтвердили кончину нашего девятилетнего трубкозуба Миши. Пока еще не найдены четыре суриката, и мы приходим к выводу, что они тоже погибли", - говорится в сообщении зоопарка.

"За всеми остальными животными, находившихся в непосредственной близости [от пожара] ведется наблюдение, и по словам наших ветеринаров, они не пострадали. Мы продолжим вести наблюдение в течение ближайших дней", - добавили в администрации.

Как спасатели боролись с огнем в лондонском зоопарке смотрите в фоторепортаже на УНИАН: