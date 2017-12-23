В лондонском зоопарке произошел масштабный пожар (фоторепортаж, видео)

Лондонский зоопарк закрыт из-за масштабного пожара, произошедшего ночью.

Как отмечает Европейская правда со ссылкой на Sun, пожар перекинулся с кафе, что находилось на территории зоопарка.

На борьбу с пламенем было вызвано 10 пожарных машин и 72 спасателя. Тушение пламени заняло около двух часов.

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"Лондонская пожарная бригада прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, пожар был ликвидирован в 9:16 утра",- сообщают в зоопарке.

Из-за угрозы животным сотрудники зоопарка были вынуждены разбить стеклянные ограждения для их эвакуации.

Позже стало известно, что из-за пожара в Лондонском зоопарке погиб трубкозуб, а четыре сурикаты исчезли.

"К сожалению, наши ветеринары подтверждают смерть девятилетнего трубкозуба Миши", - говорится в сообщении зоопарка, опубликованном в субботу, 23 декабря, пишет DW.

Работники зоопарка до сих пор имеют ограниченный доступ к месту, где произошел пожар.

Кроме того, восьми лицам была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Шестеро из них пострадали в результате задымления, еще двое получили легкие повреждения. Один из пострадавших был госпитализирован.

Представитель бригады пожарных заявил, что огонь уничтожил три четверти кафетерия и магазины, которые загорелись. Пожарные активно работали, чтобы не допустить переброски пламени на вольеры с животными. Зоопарк в настоящее время закрыт, его работу будет возобновлено только после того, как это будет безопасно для животных и посетителей.

Лондонский зоопарк считают старейшим в мире, он был открыт в 1828 году.