В Украине совместно с университетом Беркли создан исследовательский центр Enwirenment

В Украине создан исследовательский центр Enwirenment, который совместно с экспертами Калифорнийского университета «Беркли» будет изучать ситуацию по развитию градостроительной деятельности и окружающей среды в нашей стране.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор исследовательского центра Enwirenment Владислав Илюхин.

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«Когда я получил приглашение от Калифорнийского университета «Беркли» присоединиться к проекту исследования городов Украины, архитектуры, природных зон, то я не мог отказаться. Мы приняли решение, что это должна быть не только научная организация, но должен участвовать бизнес и общественность. Нас поддержала консалтинговая компания UTG», - сказал он.

По словам Илюхина, все желающие помочь смогут присоединиться к исследовательскому центру.

«Сейчас главное, чтобы к нам присоединялся бизнес, общественные организации, институты. Поэтому у нас есть сайт Enwirenment.сom, где можно узнать, как присоединиться, и заполнить необходимые формы», - добавил Илюхин.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент консалтинговой компании UTG Игорь Мельник отметил, что со своей стороны его компания предоставила исследовательскому центру всестороннюю поддержку.

«Мы поможем сделать наши проекты более глубокими на базе той аналитики, которая до сих пор была недоступна… Мы выделяем несколько наших сотрудников, наш офис, нашу аналитику для того, чтобы исследовательской группе было удобно работать с Украиной», - сказал он.

Мельник отметил, что к этой инициативе присоединились высшие учебные заведения Украины, среди которых Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Киево-Могилянская академия.

Также, по словам вице-президента компании UTG, наработки исследовательского центра будут находиться в открытом доступе в виде докладов и каждый сможет ими воспользоваться.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции заместитель директора департамента по вопросам инвестиций КГГА Олег Светличный отметил, что первым проектом в рамках сотрудничества с исследовательским центром Enwirenment может стать индустриальный парк.

«С первого взгляда перспективным выглядит проект развития промышленного узла «Киевская бизнес-гавань» в Деснянском районе. Составляющей частью этого узла будет промышленный парк. Это высокотехнологичные объекты. Сегодня город подошел к конкретным шагам – определение земельного участка и формирование концепции проекта. Поэтому сотрудничество с бизнесом и научной средой очень важно», - сказал он.