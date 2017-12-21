Названа сумма ущерба от природных катаклизмов в 2017 году

Экономический ущерб от природных катастроф в мире в 2017 году составил $306 млрд, сообщает Анадолу со ссылкой на швейцарскую страховую компанию Swiss Re.

Читайте такжеКлиматические войны: журналисты пытались выяснить, кто же виноват в стихийных бедствиях – природа или человек (видео)Согласно подсчетам компании, объем ущерба от стихийных бедствий за год вырос на 63% - с $188 до $306 млрд.

По данным компании больше всего от стихийных бедствий пострадал американский континент, где в этом году были зафиксированы разрушительные ураганы Харви, Ирма и Мария, обрушившиеся на Карибы и юг США, а также землетрясения в Мексике, лесные пожары в Калифорнии.

Несмотря на значительный рост ущерба, существенного роста жертв катаклизмов не зафиксировано – в целом немногим более 11 тыс.

Страховые выплаты за ущерб от ураганов Харви, Ирма и Мария оценивается в $93 млрд.