В Днепре презентовали систему мониторинга загрязнения воздуха (видео)

13:51, 21 декабря 2017
Экология
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С помощью системы фиксируют мощность и направление ветра, уровень радиации и атмосферное давление.

В Днепре презентовали систему мониторинга загрязнения воздуха. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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С помощью системы фиксируют мощность и направление ветра, уровень радиации и атмосферное давление. Данные поступают на специальный сайт в мобильные приложения.

Три стационарные поста измерения обустроили в Днепре, Никополе и Павлограде. Но для контроля за всей областью нужны полсотни таких пунктов. На систему из областного бюджета потратили почти 6 миллионов гривень.

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Теги: #систему мониторинга загрязнения воздуха#экология в Днепре