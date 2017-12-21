В Днепре презентовали систему мониторинга загрязнения воздуха (видео)
13:51, 21 декабря 2017Экология
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С помощью системы фиксируют мощность и направление ветра, уровень радиации и атмосферное давление.
В Днепре презентовали систему мониторинга загрязнения воздуха. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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С помощью системы фиксируют мощность и направление ветра, уровень радиации и атмосферное давление. Данные поступают на специальный сайт в мобильные приложения.
Три стационарные поста измерения обустроили в Днепре, Никополе и Павлограде. Но для контроля за всей областью нужны полсотни таких пунктов. На систему из областного бюджета потратили почти 6 миллионов гривень.
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