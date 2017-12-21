Выход России из СЦКК увеличивает риск экологической катастрофы на Донбассе – МИД Британии

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии заявляют, что отзыв Российской Федерацией своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) увеличивает риски экологической катастрофы на Донбассе.

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Об этом говорится в заявлении представителя британского внешнеполитического ведомства.

"Мы обеспокоены выходом России из совместного центра по контролю и координации. СЦКК играет важную роль в содействии локальному прекращению огня на востоке Украины", - говорится в заявлении.

"Выход России ставит под сомнение ее приверженность длительному режиму прекращения огня на востоке Украины и охране и безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это также увеличивает риск экологической катастрофы на Донбассе, учитывая роль СЦКК в содействии ремонту такой критической гражданской инфраструктуры, как Донецкая фильтровальная станция, в которой размещается большое количество газообразного хлора", - говорится в сообщении.

"Гуманитарная ситуация на Донбассе становится все более удручающей и гражданское население продолжает в наибольшей степени страдать в этом конфликте. Соединенное Королевство призывает стороны сделать все, что они могут, чтобы облегчить человеческие страдания и реализовать длительный мир", - отмечается в сообщении.

Британские дипломаты заявили, что решение РФ создает угрозу серьезного подрыва Минского мирного процесса, в котором СЦКК должен играть важную роль.