Гослесагентство создало мобильное приложение для проверки елок

Государственное предприятие "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Государственного агентства лесных ресурсов разработало приложение для Android, с помощью которого можно проверить происхождение и легальность елки.

Как говорится на сайте Гослесагентства, проверка законности происхождения елки происходит путем введения номера из самоклеющейся этикетки (или бирки), которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне.

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Самоклеящиеся этикетки (бирки) содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.

Также можно проверить легальность елки на сайте. Отсутствие информации может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.