Гослесагентство создало мобильное приложение для проверки елок
Теперь все могут проверить происхождение и легальность купленной елки.
Государственное предприятие "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Государственного агентства лесных ресурсов разработало приложение для Android, с помощью которого можно проверить происхождение и легальность елки.
Как говорится на сайте Гослесагентства, проверка законности происхождения елки происходит путем введения номера из самоклеющейся этикетки (или бирки), которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне.
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Самоклеящиеся этикетки (бирки) содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.
Также можно проверить легальность елки на сайте. Отсутствие информации может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.