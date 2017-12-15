Названа самая смешная фотография дикой природы в 2017 году

Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы, сделанное в этом году. Фотография опубликована на странице премии в Facebook.

Самым смешным снимком признали фото совы, которая падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.

В категории "На земле" победил итальянский фотограф Андреа Зампати, запечатлевший полевую мышь на цветке.

В категории "Под водой" лучшим признали снимок черепахи, отталкивающей рыбу, сделанный австралийцем Троем Мэйном.

В категории "В воздухе" победила птица-"ракета" от шотландца Джона Трелфолла.

Также на странице в Facebook премия опубликовала фото других претендентов.

Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира.

Как сообщал УНИАН, зоозащитники настаивают на полном запрете содержания медведей на притравливающих станциях и в ресторанах.