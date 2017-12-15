Названа самая смешная фотография дикой природы в 2017 году

12:01, 15 декабря 2017
Экология
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Самым смешным снимком признали фото совы, которая падает с ветки.

Comedy Wildlife Photography Awards

Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы, сделанное в этом году. Фотография опубликована на странице премии в Facebook.

Самым смешным снимком признали фото совы, которая падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.

В категории "На земле" победил итальянский фотограф Андреа Зампати, запечатлевший полевую мышь на цветке.

Comedy Wildlife Photography Awards

В категории "Под водой" лучшим признали снимок черепахи, отталкивающей рыбу, сделанный австралийцем Троем Мэйном.

Comedy Wildlife Photography Awards

В категории "В воздухе" победила птица-"ракета" от шотландца Джона Трелфолла.

Comedy Wildlife Photography Awards

Также на странице в Facebook премия опубликовала фото других претендентов.

Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. 

Как сообщал УНИАН, зоозащитники настаивают на полном запрете содержания медведей на притравливающих станциях и в ресторанах.

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Теги: #самые смешные фото#дикая природа