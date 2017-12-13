В Украине за 11 месяцев браконьеры наловили рыбы на 89 миллионов гривень

За 11 месяцев 2017 года рибоохранными патрулями и органами рыбоохраны было проведено 18544 рыбоохранных рейдов, выявлено 31617 нарушений, 33% нарушений (10414) являются грубыми.

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Как говорится в сообщении на сайте Госрыбагентства, в рамках проведенных рейдов было изъято 171 тонну (171143 кг) биоресурсов, задержано 871 транспортное средство. С января по ноябрь составлено и направлено в суд 13 935 дел для привлечения нарушителей к ответственности.

«Сумма нанесенного рыбному хозяйству убытка за 11 месяцев 2017 составляет 89,1 млн грн. За аналогичный период прошлого года количество выявленных нарушений составило 28285. Однако сумма нанесенного ущерба была втрое меньше, 31,1 млн грн. Это не означает, что в 2017 году было зафиксировано больше нарушений, просто новый рибоохранными патруль фокусируется на выявлении грубых нарушений – с сетными орудиями лова, электроудочкой и т. п, а не на поимке рыбаков-любителей, что не значительно превысили суточную норму вылова», – подчеркнул первый заместитель Председателя Госрыбагентства Владимир Фалей.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений было выявлено в Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Херсонской областях и Азовским бассейновым управлением.