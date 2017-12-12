Кабмин утвердил Концепцию государственной политики по борьбе с изменениями климата

16:15, 12 декабря 2017
Экология
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Концепция охватывает период до 2030 года.

Кабмин утвердил Концепцию борьбы с изменениями климата / Фото УНИАН

Кабинет министров утвердил Концепцию реализации государственной политики по вопросам борьбы с изменениями климата на период до 2030 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 6 декабря 2017 года, которое опубликовано на сайте Кабмина.

Читайте такжеВ Париже собирается климатический саммит глав государств, Трампа не пригласили Согласно плану мероприятий по реализации Концепции, предусмотрено в 2018 году разработать и внести на рассмотрение Кабмина проекты законов о мониторинге выбросов парниковых газов и торговли квотами на такие выбросы, а также одобрить Стратегию низкоуглеродного развития Украины на период до 2030 года.

В 2019 году Украина должна будет определиться с размером национального взноса для реализации целей Парижской климатической соглашения и утвердить государственные научно-технические программы по борьбе с изменениями климата. В 2020 году следует принять Национальный план в области энергетики и изменений климата на 2021-2030 годы, а также Стратегию адаптации к изменениям климата.

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В документе определен перечень государственных органов, ответственных за реализацию Концепции. К ним относятся Минэкологии, Минэнергоугля, Мининфраструктуры, Минагрополитики и другие ведомства.

Как сообщал УНИАН, Парижское климатическое соглашение было подписано 12 декабря 2015 года на 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. От имени Украины оно было подписана 22 апреля 2016 года.

1 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О ратификации Парижского соглашения», который ранее принял парламент. После того, как соглашение было ратифицировано большинством стран-участниц, 4 ноября 2016 года оно вступила в силу.

Парижская хартия, в отличие от Киотского протокола, имеет глобальный характер и предполагает привлечение к процессу всех сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение также обязывает страны сокращать выбросы парниковых газов и, соответственно, постепенно отказываться от углеродного сценария развития.

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Теги: #концепция#изменение климата#климат в Украине