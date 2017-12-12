Экологический ущерб от агрессии России в Украине значительно превышает золотой запас РФ – эксперт

Российская агрессия в Крыму и на Донбассе нанесла Украине экологический ущерб, равный 33 вагонам золота, что превышает золотой запас РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко на пресс-конференции в Киеве.

«Я должен констатировать внимание, что у нас есть незаслуженно забытые белые пятна этого вооруженного конфликта, в частности, это экологический урон, который мы тоже констатируем как важную составляющую этого конфликта», - заявил он.

По словам правозащитника, вооруженный конфликт между Украиной и Россией повлек за собой загрязнение почвы тяжелыми металлами в результате бомбежек и артобстрелов, затопление шахт и загрязнение грунтовых вод, уничтожение в результате неконтролируемых пожаров лесостепных заказников, заповедников.

Как сказал Мартыненко, согласно исследованиям Нацинальной академии наук Украины и Министерства обороны, Украине нанесен ущерб на территории Крыма и оккупированной части Донбасса в эквиваленте, равном «33 вагонам золота высшей пробы».

«Это на несколько вагонов больше, в принципе, чем золотой запас России», - отметил он и добавил, что в случае контрибуции РФ придется терять свою часть золотого запаса.