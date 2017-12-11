В Житомире почтят ликвидаторов аварии на ЧАЭС

14:53, 11 декабря 2017
Экология
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Участие в этих мероприятиях примут руководители власти, жители города, ликвидаторы, спасатели, и тому подобное.

14 декабря в Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС / фото УНИАН

14 декабря в Житомире почтят участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, в четверг в городе состоится возложение цветов к мемориальной доске памяти первого министра Минчернобыля Украины Георгия Готовчица.

Затем мероприятия продолжатся у памятника работникам органов внутренних дел-жертвам Чернобыля и возле памятного знака «ЧЕРНАЯ БОЛЬ».

В завершение участники мероприятия почтят ликвидаторов возле памятного знака «Пожарным, которые спасли мир» на улице Героев Пожарных.

Участие в этих мероприятиях примут руководители власти, жители города, ликвидаторы, спасатели, и другие.

Напомним, 14 декабря в Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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Теги: #авария на ЧАЭС#Чернобыльская катастрофа