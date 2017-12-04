В Кропивницком ночью потравили собак, которые охраняли дома на нескольких улицах (видео)

В Кропивницком неизвестные за ночь потравили собак, которые охраняли дома на нескольких улицах.

Как говорится в сюжете ТСН, в прошлом году при похожих обстоятельствах воры обокрали десятки частных домов в соседних районах. Поэтому владельцы отравленных животных подозревают, что они следующие. Поэтому решили выставить охрану и, по возможности, попытаются поймать предполагаемых грабителей.

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По словам жителей улицы, они слышали какой-то шум около полуночи, но на него внимания не обратили, потому что собаки молчали.

По словам журналистов, яд был в сосисках – некоторые собаки умирали раньше, чем съедали смертельную пищу.

Хозяева собак убеждены, что убийство злоумышленники готовили тщательно, потому что задумали сразу несколько преступлений. Следующим шагом воров, по мнению жителей улицы, могут быть ограбления домов.

По факту массового отравления собак правоохранители открыли уголовное дело, злоумышленников ищут. В полиции обещают провести превентивные меры в отношении возможных ограблений, однако жильцы самостоятельно устанавливают систему защиты в своих дворах.