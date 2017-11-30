Минэкологии хочет статуса заповедника для бывшей резиденции Януковича "Межигорье"

Министерство экологии и природных ресурсов будет инициировать предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда бывшей резиденции Виктора Януковича «Межигорье» (Киевская обл.), сообщил профильный министр Остап Семерак, комментируя решение суда о возвращении резиденции «Межигорье» в собственность государства.

Читайте такжеУ Януковича наконец отобрали резиденцию "Межигорье" и вернули государству «Это навсегда откроет эти территории для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает бывшую резиденцию образовательным и научным центром», - цитирует Семерака пресс-служба.

Он добавил, что после возвращения «Межигорья» государству будет проведена инвентаризацию имущества и определен орган, который будет им управлять.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция «Межигорье», принадлежавшая экс-президенту Виктору Януковичу, переходит в собственность государства.

1 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым резиденция «Межигорье» в 2007 году была выведена из государственной собственности.

Ранее Семерак сообщал, что в 2007 году приказом Минприроды «Межигорье» было передано в управление «Надра Украины», которая через договор мены передала госсобственность частной компании «Мединвесттрейд». После этого из-за долговых операций «Межигорье» было передано другой частной компании «Танталит», которую связывают с семьей Януковича, а компания «Мединвесттрейд» в 2011 году была объявлена банкротом.