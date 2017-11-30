У Януковича наконец отобрали резиденцию "Межигорье" и вернули государству

Высший хозяйственный суд принял решение, согласно которому резиденция «Межигорье», принадлежавшая экс-президенту Виктору Януковичу, переходит в собственность государства.

Читайте такжеДля посетителей подорожают билеты в заповедник Межигорье: не за что содержать страусов Януковича (видео)Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в Facebook.

«Поставлена окончательная точка в деле «Межигорья». Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства», - сообщил он и добавил, что «именно Минприроды инициировало возвращение этого имущества от Януковича к государству».

Министр отметил, что теперь должна быть проведена инвентаризация этого госимущества и определен орган управления им.

«Минприроды инициирует предоставление Межигорью статуса объекта природно-заповедного фонда, что навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром», - подчеркнул министр.