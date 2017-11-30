Дельфины научились добывать наркотики из ядовитых рыб

Съемочная группа документального сериала Dolphins: Spy in the Pod сняла дельфинов, которые научились использовать как наркотическое вещество нейротоксины, вырабатываемые ядовитыми рыбами Tetraodon. Об этом сообщается на сайте TechDisease.

Читайте такжеЗа полгода на побережье Британии и Франции обнаружили более тысячи мертвых дельфиновTetraodon - семейство рыб, которые способны раздуваться при нападении хищника. В кожном покрове, брюшине и внутренних органах содержатся токсины, наиболее опасный из которых - тетродотоксин, яд нервно-паралитического действия. Однако в небольшом количестве токсины вызывают наркотический эффект.

По мнению зоологов, дельфины «экспериментально» нашли способ, как заставить Tetraodon выпускать оптимальное количество яда. Они осторожно «жуют» рыбу и впадают в состояние, близкое к трансу, а потом их отпускают.

Млекопитающих сняли с помощью скрытых подводных камер, установленных на работах, замаскированных под черепаху, рыбу и кальмара. Это позволило наблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания в течение 900 часов.